وذكر بيان للمديرية تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان “الاستخبارات وبالتنسيق مع الفرقة الخامسة مشاة، تمكنت من العثور على العبوة بعد ورود معلومات دقيقة، عن مكان زرعها، ثم قامت بمعالجتها ميدانيا من قبل الجهد الهندسي بدون خسائر".



وأضاف أن “العبوة تم زراعتها من قبل تنظيم داعش الارهابي، لاستهداف القوات الامنية والمدنيين، المارين على الطريق المؤدي الى قرية خضران، ناحية قره تبة التابعة لقضاء خانقين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفكيك عبوة ناسفة معدّة لاستهداف المواطنين في خانقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.