جزائيتان ترجح كفة اربيل على حساب فريق الحسين في ممتاز الكرة

اربيل يدين في فوزه الى اللاعب محمد جفال، الذي تمكن من تسجيل هدفين عن طريق ركلتي جزاء في الدقيقتين28 و61، ليهدي فريقه الفوز الاول بعد سبع مباريات ممتالية.

اربيل وصل الى النقطة 31 في المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد فريق الحسين عند النقطة 20 في المركز التاسع عشر.

