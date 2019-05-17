جزائيتان ترجح كفة اربيل على حساب فريق الحسين في ممتاز الكرة

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2019-05-17 | 17:52
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وضع فريق اربيل حداً لنتائجه السلبية، بتغلبه على فريق الحسين 2-0، في المباراة التي اقيمت على ملعب فرانسوا حريري ضمن لقاءات الاسبوع الثامن من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز.
اربيل يدين في فوزه الى اللاعب محمد جفال، الذي تمكن من تسجيل هدفين عن طريق ركلتي جزاء في الدقيقتين28 و61، ليهدي فريقه الفوز الاول بعد سبع مباريات ممتالية.
اربيل وصل الى النقطة 31 في المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد فريق الحسين عند النقطة 20 في المركز التاسع عشر.
اربيل وصل الى النقطة 31 في المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد فريق الحسين عند النقطة 20 في المركز التاسع عشر.
المحرر: محمد خليل
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