ووقع الانفجاران في العاشر من كانون الاول 2016، بعد مباراة لكرة القدم، خارج ملعب بشيكتاش، أحد أكبر النوادي الرياضية التركية، وزرعت إحدى القنبلتين في سيارة فيما فجر انتحاري الأخرى.
وأعلنت جماعة "صقور حرية كردستان" المنبثقة عن حزب العمال الكردستاني مسؤوليتها عن التفجيرين.
وشملت القضية 27 متهما وذكرت وكالة الأنباء التركية أن 14 منهم حكم عليهم بالسجن المؤبد دون إطلاق سراح مشروط، لإدانتهم بتهم شملت زعزعة وحدة الدولة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
كما حكمت المحكمة على أربعة من المتهمين بالسجن ما يصل إلى 15 عاما للانتماء لمنظمة إرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر أحكام بالمؤبد على 14 مدانا بتفجيري بيشكتاش في إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.