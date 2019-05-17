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ارتقاء المستوى يدفع نفط ميسان لالغاء عقوبته ضد لاعبيه

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2019-05-17 | 17:29

ارتقاء المستوى يدفع نفط ميسان لالغاء عقوبته ضد لاعبيه

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قررت الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان، الغاء العقوبة التي اصدرها بحق لاعبيه خلال الفترة الماضية.
وكانت إدارة النادي، قد اصدرت عقوبات بحق الجهاز الفني واللاعبين، بخصم 50% من عقود اللاعبين لشهر نيسان الماضي على خلفية تردي نتائج الفريق في الدوري العراقي الممتاز.

وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أنه "نظراً لارتقاء المستوى الفني للفريق الكروي و عودته للاداء المعهود خلال المباريات الثلاث الاخيرة، الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان تقرر الغاء عقوبة الملاك الفني و اللاعبين التي قررتها نهاية الشهر الماضي والمتمثلة باستقطاع 50% من راتبهم الشهري".


وتعادل نفط ميسان مع متصدر الترتيب الشرطة بهدف لمثله، امس الخميس.
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