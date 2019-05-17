ارتقاء المستوى يدفع نفط ميسان لالغاء عقوبته ضد لاعبيه

2019-05-17 | 17:29
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قررت الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان، الغاء العقوبة التي اصدرها بحق لاعبيه خلال الفترة الماضية.
وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أنه "نظراً لارتقاء المستوى الفني للفريق الكروي و عودته للاداء المعهود خلال المباريات الثلاث الاخيرة، الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان تقرر الغاء عقوبة الملاك الفني و اللاعبين التي قررتها نهاية الشهر الماضي والمتمثلة باستقطاع 50% من راتبهم الشهري".
وتعادل نفط ميسان مع متصدر الترتيب الشرطة بهدف لمثله، امس الخميس.
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