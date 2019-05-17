وقال "خلال تغطيتي للانتفاضة الفلسطينية الثانية عطلني جندي احتلال إسرائيلي وقال لي شكلك مش مصري، فقمت بالرد عليه وقلت له نعم!، فقال لي الجندي الإسرائيلي، تعرف عادل إمام، فرديت عليه بأنه "ساكن في الشارع اللي جنبي".
وأنهى عامر تدوينته بأن "الفن قوة، وعادل إمام في الفن قوة عظمى يعترف بها العدو والحبيب".
وتحتفل مصر والوطن العربي، في السابع عشر من شهر أيار، من كل عام بعيد ميلاد الفنان، عادل إمام، الذي يحل هذا العام (79 عاما) في غياب نجمه عن الشاشة الصغيرة، ليكسر القاعدة التي اعتاد عليها الجمهور طيلة السنوات السبع الأخيرة.
أكثر من 150 عملا فنيا شارك فيها الزعيم عادل إمام، الذي ذاع صيته منتصف سبعينيات القرن الماضي، حينما قدم البطولة في أكثر من عمل فني وأبرز موهبة فنية متميزة.
واستطاع عادل إمام أن يقدم مدرسة فنية تحمل اسمه وجيناته، كما قدم من الأبناء المخرج رامي إمام، وكذلك نجله محمد إمام الذي صار واحدا من النجوم، في الوقت الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مذيع مصري يكشف تفاصيل حديثه مع جندي إسرائيلي سأله عن عادل إمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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