الخارجية: وجهة نظر الحكومة تفضي بتكاتف الجهود لتجنب التصعيد والتوترات في المنطقة

وذكر مكتب الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وزير الخارجية التقى، اليوم، نظيره البريطاني جيريمي هانت وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليميَّة والدوليّة ذات الاهتمام المُشترَك".وأشار وزير الخارجية خلال اللقاء إلى أن "العراق اليوم هو نقطة لقاء للجميع، وأنَّ العراق يجب ان يبقى بعيداً عن أيِّ نزاعات يُمكِن أن تُعيق، أو تُؤخّر عمليَّة التنمية، والبناء في البلاد".

وأوضح أنَّ "وجهة نظر الحكومة العراقيّة تقضي بأن: يستمرّ التعاون بين الشركاء، وأن تتكاتف الجُهُود لتجنب التصعيد، والتوترات في المنطقة، وتفادي أيِّ مواقف، أو تحرُّكات يُمكِن أن تؤزِّم المنطقة التي تشهد تصعيداً بين الجارة ايران والولايات المتحدة".



وأكد الحكيم، أن "تبادل وجهات النظر هذه مع المملكة المتحدة إحدى الدول الموقعة للاتفاق النووي مع إيران والتي يمكن ان تلعب دوراً في تخفيف حدة التوتر".

وأشار إلى "ضرورة تعزيز التشاور بما يتلاءم مع طبيعة التحدِّيات؛ بهدف ترسيخ الاستقرار، وتوفير المناخ اللازم لتحقيق الأمن والتنمية وحماية مصالح العراق ودول الخليج والمنطقة".

