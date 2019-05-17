إخماد حريق نشب داخل أحد حقول المحاصيل الزراعية في المثنى

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "عناصر مركز دفاع مدني الرميثة تمكنوا من إخماد حريق اندلع داخل احد حقول المحاصيل الزراعية ( الحنطه) في منطقة المراشدة بقضاء الرميثة في محافظة المثنى".



وأضافت أن "الفرق تمكنت من تحجيم الحريق لمسافة (٢٠دونم) من مساحة الأرض المزروعه البالغة (٨٠دونم)، بعد قيامها بتطويق النيران من عدة محاور"، مؤكداً أن "ذلك حال دون توسعها الى الأراضي المجاورة".



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