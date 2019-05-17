نصحت المملكة المتحدة جميع مواطنيها حاملي الجنسية البريطانية الإيرانية المزدوجة بعدم السفر إلى إيران .
وقالت إنهم يواجهون خطرا أكبر بالتعرض للاعتقال التعسفي وإساءة المعاملة مقارنة بحاملي الجنسيات الأخرى واصفة الأمر بغير المقبول.
وأكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في بيان، اليوم الجمعة، أن "حاملو الجنسية المزدوجة معرضون لخطر مفرط من إساءة المعاملة إذا ما زاروا إيران".
وأضاف "ساء سلوك النظام الإيراني في هذا الخصوص على الرغم من تقديم بريطانيا لفرص متكررة لحله".
وأشار هانت إلى أنهم وبعد استنفاذهم لجميع الخيارات الأخرى، فإنهم ينصحون الآن كل حاملي الجنسية البريطانية الإيرانية المزدوجة بعدم السفر إلى إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.