الزعتر: نظام قطر يعيش حالة من الذعر

علق المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، اليوم، على زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، السرية إلى إيران.
وقال الزعتر في تغريدة عبر "تويتر": "الزيارة السرية لوزير الخارجية القطري إلى إيران، والتي تأتي في ظل حالة التصعيد الأمريكي تجاه إيران، تعكس حالة الإرتباك لدى النظام القطري الذي يعيش في مأزق، من جهة يتحالف مع إيران، ومن جهة يحتضن قاعدة العديد التي وصلت لها الطائرات الأمريكية B52".
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