شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحذر رعاياها حاملي الجنسية الإيرانية من السفر إلى إيران والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)نصحت بريطانيا كل حاملي الجنسية البريطانية الإيرانية المزدوجة بعدم السفر إلى إيران، وقالت إنهم يواجهون خطرا أكبر بالتعرض للاعتقال التعسفي وإساءة المعاملة مقارنة بحاملي الجنسيات الأخرى، ووصفت الأمر بأنه غير مقبول.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في بيان اليوم (الجمعة)، «حاملو الجنسية المزدوجة معرضون لخطر مفرط من إساءة المعاملة إذا ما زاروا إيران».
وتابع هانت قائلا «ساء سلوك النظام الإيراني في هذا الخصوص على الرغم من تقديم بريطانيا لفرص متكررة لحله. وبما أننا استنفدنا كل الخيارات الأخرى فيجب أن أنصح الآن كل حاملي الجنسية البريطانية الإيرانية المزدوجة بعدم السفر إلى إيران».
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