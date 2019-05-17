شكرا لقرائتكم ترمب: أمر جيد أن تربك السياسة الأميركية إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة أنه "أمر جيد" أن تتسبب السياسة الأميركية بإرباك إيران.

وشن ترمب على تويتر هجوما حادا على وسائل الإعلام بسبب ما سماه "التغطية الخاطئة وغير الدقيقة لإيران".

ولكن من وجهه نظره فإنّ التغطية كان لها أثر إيجابي واحد.

وقال "على الأقل إيران لا تعرف كيف تفكر، وهو ما يعد في هذا الوقت أمرا جيدا".

وأمرت إدارة ترمب بنشر حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج الأسبوع الماضي بذريعة تهديدات مصدرها إيران.

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كذلك أمرت الأربعاء جميع موظفيها غير الأساسيين في العراق بالمغادرة، مشيرة إلى وجود "تهديد وشيك" تشكّله فصائل عراقية مرتبطة بإيران.

وتقول التقارير الأميركية إنّ مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يدفع باتجاه تبني موقف متشدد تجاه إيران، لكن آخرين في الإدارة يقاومون هذا التوجه.

وقال ترمب نفسه أخيرا إنّه يحتاج أحيانا إلى كبح اندفاع بولتون.

والخميس، قال ترمب ردا على سؤال ما إذا كانت الحرب ستندلع مع إيران "لا آمل في ذلك".

وقال شركاء الولايات المتحدة في العراق الأسبوع الفائت إنّ مستوى التهديد لم يرتفع في شكل كبير أخيرا، فيما طالب نواب في الكونغرس بالاطلاع على المعلومات التي تستند إليها إدارة ترمب ودفعتها إلى تصعيد التوتر مع طهران.