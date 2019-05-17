LBC: علي حسن خليل لم يقدم خلال جلسة الحكومة شرحاً حول أرقام الموازنة

علمت قناة الـ"LBC" أن "التدبير رقم 3 لم يُبحث في ​جلسة الحكومة​ و​النقاش​ تركز على ورقة إقتراحات وزير الخارجية ​جبران باسيل​"، مشيرةً إلى أن "وزير المال ​علي حسن خليل​ لم يقدم خلال جلسة الحكومة شرحاً حول أرقام ​الموازنة​".

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