رابطة اساتذة التعليم المهني أعلنت الاضراب يوم الاثنين المقبل

أعلنت ​رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني​ الرسمي في لبنان "الإضراب العام والشامل في ​المدارس​ والمعاهد الفنية الرسمية الاثنين في 20/5/2019"، داعية "كافة ​الاساتذة​ للنزول والمشاركة بالاعتصام ب​ساحة رياض الصلح​ نهار الاضراب الساعة الثالثة بعد الظهر". .

واعلنت الرابطة انه سيلي الاعتصام اجتماع لهيئة التنسيق للبحث بالخطوات التصعيدية بناء على المعطيات ​الجديدة​، متعهدة انها "لن تتهاون في اتخاذ الخطوات التصعيدية المتاحة للحفاظ على الحقوق والمكتسبات .