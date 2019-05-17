رابطة اساتذة التعليم المهني أعلنت الاضراب يوم الاثنين المقبل

أعلنت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان "الإضراب العام والشامل في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية الاثنين في 20/5/2019"، داعية "كافة الاساتذة للنزول والمشاركة بالاعتصام بساحة رياض الصلح نهار الاضراب الساعة الثالثة بعد الظهر". .
واعلنت الرابطة انه سيلي الاعتصام اجتماع لهيئة التنسيق للبحث بالخطوات التصعيدية بناء على المعطيات الجديدة، متعهدة انها "لن تتهاون في اتخاذ الخطوات التصعيدية المتاحة للحفاظ على الحقوق والمكتسبات .
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