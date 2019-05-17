المتحدث باسم الخارجية الصينية : بكين وطهران تعززان علاقاتهما الثنائية

اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ​الصين​ية لو غانغ الى "زيارة وزير الخارجية ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​ لبكين حاليا"، لافتاً إلى ان "ايران والصين بصفتهما دولتين صديقتين تربطهما علاقات عريقة، تعملان على تطوير العلاقات بينهما".

ولفت إلى أنه "خلال زيارة وزير الخارجية الايراني الى الصين سيبحث الجانبان حول العلاقات الثنائية وكذلك القضايا المتعلقة بالهواجس المشتركة لديهما".