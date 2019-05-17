اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو غانغ الى "زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لبكين حاليا"، لافتاً إلى ان "ايران والصين بصفتهما دولتين صديقتين تربطهما علاقات عريقة، تعملان على تطوير العلاقات بينهما".
ولفت إلى أنه "خلال زيارة وزير الخارجية الايراني الى الصين سيبحث الجانبان حول العلاقات الثنائية وكذلك القضايا المتعلقة بالهواجس المشتركة لديهما".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الخارجية الصينية : بكين وطهران تعززان علاقاتهما الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.