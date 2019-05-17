مندوب روسيا في الأمم المتحدة: روسيا وسوريا لا تستهدفان المدنيين

دعا ممثل ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​فاسيلي نيبينزيا​، الأمم المتحدة إلى "عدم تسريب معلومات غير موثقة عن الخسائر بين المدنيين في ​سوريا​"، مؤكدًا أن "روسيا وسوريا لا تستهدفان المدنيين".

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