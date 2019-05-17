جاويش أوغلو يطلع نظراءه في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي على موقف تركيا بشأن التنقيب في شرق المتوسط

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن "وزير الخارجية التركية ​مولود ​جاويش أوغلو​​ أطلع نظراءه في الدول الدائمة العضوية ب​مجلس الأمن​ ودول ​الاتحاد الأوروبي​ على موقف ​تركيا​ بشأن التنقيب في شرق المتوسط".

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