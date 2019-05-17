جاويش أوغلو يطلع نظراءه في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي على موقف تركيا بشأن التنقيب في شرق المتوسط

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن "وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو أطلع نظراءه في الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي على موقف تركيا بشأن التنقيب في شرق المتوسط".
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