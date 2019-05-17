وزير الخارجية الصيني يؤكد عزم بلاده على التعاون مع ايران

أكد وزير الخارجية الصيني ​وانغ يي​ لدى استقباله نظيره ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​ رفضه الممارسات الاحادية الجانب، مشدداً على عزم بلاده على التعاون مع ايران، معتبراً أن "​الاتفاق النووي​ انجاز دبلوماسي مهم وانموذج للتعددية".

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