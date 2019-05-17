السفارة الأميركية بالعراق: الكونغرس يصادق على ماثيو تولر سفيرا جديدا للعراق

أعلنت ​السفارة الأميركية​ في ​العراق​ عن "مصادقة مجلس الشيوخ على ترشيح الرئيس ​دونالد ترامب​ ل​ماثيو تولر​ سفيرا للولايات المتحدة في ​بغداد​"، موضحةً أن " عثة ​الولايات المتحدة​ في بغداد تبعث بأحر التهاني والتبريكات إلى السفير تولر، وتتطلع قدمًا إلى وصوله".

كان تولر يشغل منصب ​السفير الأميركي​ في ​اليمن​ لخمس سنوات، قبل أن يترك منصبه منذ أيام قليلة ليستعد لمنصبه الجديد.