أعلنت السفارة الأميركية في العراق عن "مصادقة مجلس الشيوخ على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لماثيو تولر سفيرا للولايات المتحدة في بغداد"، موضحةً أن " عثة الولايات المتحدة في بغداد تبعث بأحر التهاني والتبريكات إلى السفير تولر، وتتطلع قدمًا إلى وصوله".
كان تولر يشغل منصب السفير الأميركي في اليمن لخمس سنوات، قبل أن يترك منصبه منذ أيام قليلة ليستعد لمنصبه الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأميركية بالعراق: الكونغرس يصادق على ماثيو تولر سفيرا جديدا للعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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