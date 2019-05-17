نائب وزير خارجية الكويت: تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة تنبئ بتطورات سلبية

أكد نائب وزير ​الخارجية الكويتية​ ​خالد الجارالله​ أن "الوضع الإقليمي الملتهب يدعو إلى القلق واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر".

وأشار الجارالله إلى أن "تسارع وتيرة التصعيد تنبئ بتطورات سلبية من شأنها أن يكون لها تداعيات خطيرة تهدد ​الأمن​ والاستقرار في المنطقة".

ولفت حول الجلسة السرية التي عقدها مجلس الأمة لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بالتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، الى أن "نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، استعرض المشهد السياسي المتصل بذلك".

وأكد أن "وزراء ​الصحة​ والتجارة و​الصناعة​ و​النفط​ و​الكهرباء​ والماء والإعلام استعرضوا كذلك استعدادت وزاراتهم لأي تطورات تسفر عن ذلك التصعيد".

ودعا إزاء هذه التطورات إلى "بذل كافة الجهود للنأي بالمنطقة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير".