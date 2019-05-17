نائب وزير خارجية الكويت: تسارع وتيرة التصعيد في المنطقة تنبئ بتطورات سلبية

أكد نائب وزير الخارجية الكويتية خالد الجارالله أن "الوضع الإقليمي الملتهب يدعو إلى القلق واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر".
وأشار الجارالله إلى أن "تسارع وتيرة التصعيد تنبئ بتطورات سلبية من شأنها أن يكون لها تداعيات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".
ولفت حول الجلسة السرية التي عقدها مجلس الأمة لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بالتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، الى أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، استعرض المشهد السياسي المتصل بذلك".
وأكد أن "وزراء الصحة والتجارة والصناعة والنفط والكهرباء والماء والإعلام استعرضوا كذلك استعدادت وزاراتهم لأي تطورات تسفر عن ذلك التصعيد".
ودعا إزاء هذه التطورات إلى "بذل كافة الجهود للنأي بالمنطقة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير".
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