أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن "روسيا ستعمل على تطوير الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في حال إذا قامت واشنطن بذلك، ولكنها لن تنشرها في المناطق التي لن توجد فيها أنظمة الولايات المتحدة".
وأوضح لافروف أنه "فيما يتعلق بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، فقد أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقفنا، سنرد بالمثل. لقد قامت الولايات المتحدة بتعليق مشاركتها في المعاهدة وأعلنت انسحابها، وهو ما سيكون في خلال ستة أشهر طبقا للاتفاقية".
ولفت الى أنه "في الثاني من شهر آب من هذا العام، ومن الناحية القانونية، لن تكون الولايات المتحدة قد علقت التزاماتها تجاه المعاهدة فقط، بل ستكون غير مشاركة فيها، وهو ما يلغيها. لكن بوتين قال أيضا، أننا سنعمل على تطوير الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى إذا قامت الولايات المتحدة بذلك، وهي تقوم بذلك بالفعل. لكننا لن ننشئ ولن ننشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في المناطق التي لن تظهر فيها أنظمة أميركية مماثلة".
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: سنطور الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى إذا قامت واشنطن بذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.