غوتيريس: ارتفاع منسوب البحار يهدد بإغراق دولة توفالو الجزرية

زار الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ دولة توفالو ​الجزرية​ في جزر ​المحيط الهادئ​ لتسليط ​الضوء​ على تحديات تغير المناخ.

وكشف أن "توفالو تواجه تهديدا وجوديا بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار الناجم عن تغير المناخ"، مشددا على "أهمية الإرادة السياسية القوية وتعزيز العمل في مجال المناخ".

وأضاف: "أنا في توفالو الموجودة في مقدمة الخطوط الأمامية لأزمة تغير المناخ ​العالم​ية. ارتفاع منسوب البحار يهدد بإغراق هذه الدولة الجزرية، وهو مؤشر على ما ينتظرنا جميعا. نحتاج إلى عمل مناخي عاجل لمنع غرق توفالو وغرق العالم معها".

وتحدث غوتيريش للصحفيين، قائلا إن "تغير المناخ يضرب توفالو بشكل هائل لا يضاهيه وضع في أي مكان آخر بالعالم"، مشددا على أنه "من الضروري أن تتفهم الحكومات التي ما زالت تتسبب في المشاكل التي تؤثر على توفالو، أهمية أن تتغير. يجب أن تغير سياساتها في مجال الطاقة والنقل والطريقة التي تدير بها مدنها واستخدام ​الوقود​ الأحفوري مثل ​النفط والغاز​ لوقف تأثير تغير المناخ على توفالو. إن تغير المناخ لا يمكن أن يتوقف في توفالو، ولكن يتعين أن يتوقف في بقية أنحاء العالم".

وأشار إلى قمة المناخ التي يعتزم عقدها في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في ​نيويورك​ في أيلول، مضيفا أن التركيز سينصب على ضمان أن تتقبل كل الدول الالتزام بالوصول إلى صفر من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 للحد من ارتفاع الحرارة كيلا يزيد عن 1.5 درجة مئوية.