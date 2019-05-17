المعارضة البريطانية تعلن وقف المفاوضات مع الحكومة بشأن بريكست

أعلنت المعارضة العمالية البريطانية وقف المفاوضات مع رئيسة الوزراء ​تيريزا ماي​ بشأن ​بريكست​ بعد ستة أسابيع على المفاوضات غير المثمرة.

وفي رسالة الى ماي، قال زعيم المعارضة العمالية ​جيريمي كوربن​ إن المفاوضات "ذهبت الى أقصى حد ممكن بسبب ضعف ​الحكومة​ المحافظة"، معربا عن عدم ثقته فيها للتوصل الى أي اتفاق.

ولفت الى أنه "رغم اجراء محادثات بناءة وبحسن نية من الجانبين، لم نتمكن من سد ثغرات سياسية كبرى بيننا"، معبترا أن "تلاشي سلطة ماي يهدد قدرتها على جعل أي تعهد تقطعه خلال هذه المحادثات ملموسا".

وحذر كوربن من أنه "في حال لم يحصل تغيير كبير، سنواصل معارضة الاتفاق الذي ابرمته الحكومة حول بريكست"، مشيرا الى أن "هذا النص لا يحمي الوظائف أو الصناعات في ​بريطانيا​".

وهذه المحادثات التي بدأت في مطلع نيسان بمبادرة من الحكومة كانت تهدف الى التوصل الى تسوية قبل بريكست، بعدما رفض النواب ثلاث مرات اتفاق الخروج من ​الاتحاد الاوروبي​ الذي أبرمته ماي مع ​بروكسل​ في تشرين الثاني. ويؤيد ​حزب العمال​ البقاء ضمن اتحاد جمركي أوروبي- يرسي ​سياسة​ جمركية وتجارية مشتركة، فيما تؤكد ماي أنها تريد الخروج منه لافساح المجال امام بلادها للتوصل الى اتفاقات تجارية مع دول أخرى.