الخارجية الأميركية: نأخذ الانتهاكات الإيرانية للعقوبات على محمل الجد

أكدت ​وزارة الخارجية الأميركية​ "اننا نأخذ الانتهاكات ال​إيران​ية للعقوبات على محمل الجد وسنقوم بالإجراءات الضرورية عند اللزوم" وكانت شبكة "CNN" الأميركية قد نشرت فيديو يظهر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أمام مدخل ​البيت الأبيض​، وقد سأله أحد المراسلين: "هل سنخوض حربا مع إيران؟"، فرد ترامب قائلا: "لا أتمنى ذلك".

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