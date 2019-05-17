وزير خارجية تونس: نتواصل مع جميع الجهات في ليبيا ولا ننحاز لأحد

أكّد وزير الخارجية التونسي خميس الجيهناوي أن بلاده "تتواصل مع جميع الجهات في ​ليبيا​ ونحن لا نرشح جهة على أخرى. نحن لدينا هدف واحد هو إحلال السلام لجارتنا ليبيا"، مشيرًا إلى "أننا نتواصل مع حكومة الوفاق في طرابلس وأيضا نتواصل مع قائد ​الجيش الوطني​ الليبي المشير خليفةحفتر"، مضيفًا أن "تونس أعلنت حالة طوارئ على الحدود مع ليبيا".

كلام الجيهناوي جاء في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ ​فيديريكا موغيريني​ في ​بروكسل​، بحثا خلاله التطورات في الشأن الليبي.

من جهتها، أوضحت موغيريني أن "موقفنا واضح وموحد تجاه ليبيا والحل الوحيد هو تبني الحل السياسي فقط عن طريق المفاوضات وأن نصل من خلالها إلى لسلام دائم"، مشددة على "أننا نريد أولًا إيقاف إطلاق النار وإيقاف العنف والفوضى".

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وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير ​خليفة حفتر​، قد أعلنت ليل الرابع من نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي توجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا برئاسة ​فائز السراج​ الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهمًا إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وبحسب ​الأمم المتحدة​، قتل 432 شخصًا وجرح 2069 كما اضطر أكثر من 50000 للنزوح من بيوتهم جراء المعارك في طرابلس.

ويذكر أن ليبيا تعاني منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره ​مجلس النواب​ والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليًا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.