باسيل: النقاش جيد ولا يشمل الموازنة فقط بل الإصلاح والفساد والإقتصاد

أكد رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ في تصريح له عقب ​جلسة الحكومة​ لنقاش ​الموازنة​ أن "​النقاش​ جيّد ولا يشمل الموازنة فقط بل الإصلاح و​الفساد​ و​الإقتصاد​"، مشيراً الى أن "هناك بنود في ورقتي لم تناقش بعد".

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