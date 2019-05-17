أردوغان يستقبل رئيسة مجلس الاتحاد الروسي

استقبل الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ رئيسة ​مجلس الاتحاد الروسي​ ​فالنتينا ماتفيينكو​ في قصر "وحد الدين"، في مدينة ​إسطنبول​.

وضم الوفد نائب رئيسة مجلس الاتحاد إلياس أوماخانوف، ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد ​قسطنطين كوساتشيف​، ونائبه ألكسندر باباكوف، ورئيس مجموعة التعاون في مجلس الاتحاد مع ​البرلمان التركي​ مراد خابسيركوف، وعضوي المجلس أولغا خوخلوفا، ويوري بورلاتشكو، ورئيس المجلس التمثيلي في مقاطعة روستوف ألكسندر إيشينكو.

وكان المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد الروسي قد كشف في وقت سابق أن ماتفيينكو ستجري زيارة رسمية ل​تركيا​، ويتضمن برنامج الزيارة، عقد لقاءات مع قيادة الجمهورية والبرلمان.

وأفاد بأن وفد مجلس الاتحاد الروسي، سيزور أيضًا المجمع التذكاري "انيت كبير"، ومتحف ​حرب التحرير​ الوطنية، ومنشآت تاريخية وثقافية في تركيا.