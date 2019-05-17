لفت وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح له بعد انتهاء ​جلسة الحكومة​ التي عقدت في ​السراي الحكومي​ برئاسة رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ إلى "أنني عرضت الارقام النهائية للموزانة وسلمت الحكومة الصيغة النهائية لتوزيعها على الوزراء مجددا".

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كانت هذه تفاصيل خبر علي خليل: عرضت الارقام النهائية للموزانة وسلمت الحكومة الصيغة النهائية لتوزيعها على الوزراء مجددا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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