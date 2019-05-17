دفاع روسيا:نائب شويغو بحث مع جورج شعبان عودة النازحين السوريين لبلادهم

أفادت ​وزارة الدفاع الروسية​ بأن "نائب وزير الدفاع الروسي، ​ألكسندر فومين​ بحث مع المبعوث الخاص لرئيس الحكومة إلى ​روسيا​، جورج شعبان التعاون العسكري التقني بين البلدين والوضع في ​سوريا​،" مشيرةً إلى أن "المحادثات تناولت أيضا "ملف عودة ​النازحين السوريين​ إلى مدنهم الأصلية في سوريا".

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