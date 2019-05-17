بوصعب: الحريري ابلغ الوزراء ان تدبير 3 سيبحث على طاولة المجلس الاعلى للدفاع

كشف وزير الدفاع ​الياس بوصعب​ في تصريح له عند انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقدة في السراي ​الحكومة​ برئاسة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أن "رئيس الحكومة ابلغ الوزراء ان تدبير 3 سيبحث على طاولة ​المجلس الاعلى للدفاع​".

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