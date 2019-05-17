الرئيس عون يستقبل نائب الرئيس البرازيلي على رأس وفد

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ نائب رئيس الجمهورية الفدرالية ​البرازيل​ية السيد أنطونيو هاميلتون مارتينس موراو على رأس وفد.

وأكد الرئيس عون ان "ما يجمعنا هو الرابط الانساني الذي يبقى امتن واعمق من اي رابط آخر، لاسيما مع وجود نحو 8 ملايين برازيلي يتحدرون من اصل لبناني".

وشكر الرئيس عون للبرازيل مشاركتها في القوة البحرية لـ"اليونيفيل"، والمساعدات التي قدمتها الى القوات المسلحة اللبنانية، لا سيما في مجال التدريب، لافتاً الى ان لبنان وقّع مذكرة التفاهم للانضمام الى منطقة تجارة حرة مع دول "المركوسور" لتعزيز التعاون بين الدول المنضوية الى هذه السوق

وعرض الرئيس عون على نائب الرئيس البرازيلي الاسباب التي دفعته الى اطلاق مبادرة انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، متمنياً دعم البرازيل لها في الجميعة العمومية للامم المتحدة.

وحمّل الرئيس عون الجنرال موراو تحياته الى الرئيس البرازيلي جير بولسونارو، متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الرئاسية، كما قدّم التعازي بوفاة السفير البرازيلي لدى لبنان باولو بينتو وزوجته في حادث سير خلال عطلتهما في ايطاليا.