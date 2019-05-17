شقير: الجلسة الأخيرة لمناقشة الموازنة ستعقد الأحد عند التاسعة والنصف مساء

أعلن وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ أن "الجلسة الأخيرة لمناقشة ​الموازنة​ في السرايا ستعقد عند الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأحد".

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