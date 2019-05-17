الجيش اللبناني تسلم هبة عسكرية من السلطات الإيطالية

أقيم في قاعدة بيروت البحرية حفل تسلّم هبة من السلطات الإيطالية للجيش اللبناني، عبارة عن عتاد هيدروغرافي وعدد من الغرف الجاهزة، بحضور العميد طعان نصار مدير الهندسة ممثلاً قائد الجيش العماد جوزيف عون.
وفي كلمة له اكد السفير الايطالي في لبنان ماسميو ماورتي على أهمية التعاون بين الجيشين، معرباً عن التزام بلاده مواصلة تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني.
من جهته اوضح نصار ان " الدعم الإيطالي يكتسب أهمية كبيرة في ظلّ المهمات التي تتولاها المؤسسة العسكرية في إطار حفظ الأمن والاستقرار على امتداد مساحة الوطن"، شاكرا "السفير الإيطالي على هذه الهبة".
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