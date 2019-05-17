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الجيش اللبناني تسلم هبة عسكرية من السلطات الإيطالية

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أقيم في ​قاعدة بيروت البحرية​ حفل تسلّم هبة من السلطات الإيطالية للجيش ال​لبنان​ي، عبارة عن عتاد هيدروغرافي وعدد من الغرف الجاهزة، بحضور العميد طعان نصار مدير الهندسة ممثلاً قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​.

وفي كلمة له اكد السفير الايطالي في لبنان ماسميو ماورتي على أهمية التعاون بين الجيشين، معرباً عن التزام بلاده مواصلة تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني.

من جهته اوضح نصار ان " الدعم الإيطالي يكتسب أهمية كبيرة في ظلّ المهمات التي تتولاها ​المؤسسة العسكرية​ في إطار حفظ ​الأمن​ والاستقرار على امتداد مساحة الوطن"، شاكرا "​السفير الإيطالي​ على هذه الهبة".

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