الجراح: طرحنا تخفيض بدل النقل لموظفي القطاع العام من 8 آلاف الى 6 آلاف ليرة

أكد وزير الإعلام ​جمال الجراح​ في تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء ان "وزير المال ​علي حسن خليل​ وزع المواد القانونية للموازنة بعد تعديلها على ان نستكمل النقاش في جلسة الأحد"، مشيرا الى اننا " اتخذنا قرارا بالزام البلديات أن تصرح ل​وزارة المال​ عن المؤسسات في نطاقها البلدي لمنع التهرب الضريبي كما اتخذنا جملة اجراءات في ملف التهرب الجمركي وتم تكليف ​وزارة الدفاع​ بوضع الية لمنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية".

وكشف الجراح انه "تم طرح تخفيض بدل النقل لموظفي القطاع العام من 8 آلاف الى 6 آلاف ليرة".