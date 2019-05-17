أكد وزير الإعلام جمال الجراح في تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء ان "وزير المال علي حسن خليل وزع المواد القانونية للموازنة بعد تعديلها على ان نستكمل النقاش في جلسة الأحد"، مشيرا الى اننا " اتخذنا قرارا بالزام البلديات أن تصرح لوزارة المال عن المؤسسات في نطاقها البلدي لمنع التهرب الضريبي كما اتخذنا جملة اجراءات في ملف التهرب الجمركي وتم تكليف وزارة الدفاع بوضع الية لمنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية".
وكشف الجراح انه "تم طرح تخفيض بدل النقل لموظفي القطاع العام من 8 آلاف الى 6 آلاف ليرة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجراح: طرحنا تخفيض بدل النقل لموظفي القطاع العام من 8 آلاف الى 6 آلاف ليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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