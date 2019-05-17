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مقتل قائد بارز من تنظيم داعش الإرهابي في غارة أمريكية شرق أفغانستان

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 أعلن الجيش الأفغاني عن مقتل أحد القادة البارزين لتنظيم "داعش" الإرهابي إلى جانب 7 من معاونيه في غارة جوية نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار على إقليم "نانجرهار" شرق أفغانستان.

 

وذكر الجيش الأفغاني، في بيان اليوم أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية، أن القيادي في تنظيم "داعش" الذي قُتل في أحد أحياء الإقليم الشرقي، يُدعى "أبو زار" ويعتبر واحدا من أخطر قيادات

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التنظيم، الذين ثُبت تورطهم في تنفيذ العديد من الأنشطة الإرهابية ضد المدنيين، بما فيها زرع متفجرات على جوانب الطرق.


ويُعتبر إقليم نانجرهار من الأقاليم الهادئة نسبيًا في شرق أفغانستان، لكن الوضع الأمني ​​في بعض أحيائها شهد تدهورًا خلال السنوات الأخيرة.

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