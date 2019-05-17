موسكو: الطائرات المسيرة قد تصبح القوة الرئيسية لحاملة الطائرات الجديدة

أعلن رئيس الشركة الروسية المتحدة لصناعة السفن، أليكسي رحمانوف، أن الطائرات بدون طيار (المسيرة) قد تُصبح المعدات القتالية الرئيسية على متن حاملة الطائرات الروسية الجديدة.

وقال رحمانوف - في تصريح

صحفي اليوم الجمعة - "إن الاعتماد على الطائرات بدون طيار في المستقبل يرتبط بتغيير الأولويات في العقيدة العسكرية الروسية والرغبةبتقليل المخاطر على حياة العسكريين".



وأضاف أن الوحدات المسلحة، التي لديها عدد كبير من الطائرات المسيرة، ستقلل تماما الخطر على حياة الإنسان"، مشيرا إلى أن تصميم حاملة الطائرات الروسية الجديدة لم يُعتمد بعد من قبل القيادة العليا في روسيا.