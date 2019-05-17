الإدارة الأمريكية تؤجل تنفيذ فرض رسوم جمركية على واردات السيارات 6 أشهر

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم تأجيل قرارها بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات وقطع الغيار، لمدة 6 أشهر.

وقالت صحيفة "نيويروك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن ترامب تراجع عن فتح جبهة جديدة في حربه التجارية العالمية، موضحة أن هذا التأجيل يمنح فرصة مؤقتة لصناع السيارات حول العالم ومورديها الذين

كانوا يستعدون للرسوم الجمركية العقابية على سياراتهم التي يصدرونها إلى الولايات المتحدة، حيث كان ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية تصل نسبتها إلى 25 %.



وقال البيت الأبيض، في بيان، إن أحوال الصناعة الأمريكية يجب أن تتحسن من خلال خفض الواردات، لافتا إلى

أن ممثلي الولايات المتحدة التجاريين سيسعون إلى إجراء مفاوضات لمعالجة هذا الوضع مع الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى.ويأتي قرار التأجيل، الذي يعود بالفائدة في المقام الأول على كبار مصدري السيارات مثل ألمانيا واليابان، فيما يحاول البيت الأبيض جاهدا حل الحرب التجارية المتصاعدة مع الصين.ويتيح التأجيل للإدارة الأمريكية مهلة حتى نوفمبر القادم لاتخاذ قرارها بشأن ما إذا كانت ستفرض رسوما جمركية على واردات السيارات قد تصل إلى 25%.