روسيا تطعن على قرارين لمحكمة لاهاي لتعويض أوكرانيا بسبب القرم

طعنت روسيا على قرارين لمحكمة لاهاي، حول تعويض خسائر الشركات الأوكرانية في القرم؛ وذلك وفقا لما أعلنه وزير العدل الروسي ألكسندر كونوفالوف. وقال كونوفالوف - في تصريح صحفي اليوم الجمعة، حسبما أوردت وكالة أنباء "نوفوستي"- :" لقد طعنا على قرارين اثنين بشأن تعويض خسائر الشركات الأوكرانية في القرم "، مضيفا: "يجري العمل حاليا أوردت وكالة أنباء "نوفوستي"- :" لقد طعنا على قرارين اثنين بشأن تعويض خسائر الشركات الأوكرانية في القرم "، مضيفا: "يجري العمل حالياللطعن على ست قضايا أخرى لمثل هذه التعويضات".

وكانت محكمة لاهاي أصدرت قرارا يلزم روسيا بتعويض الشركة الأوكرانية "ايفيريست ايستيت" بــ 159 مليون دولار أمريكي؛ بسبب فقدان أعمالها في شبه جزيرة القرم، وكانت القرم انضمت إلى قوام روسيا في مارس 2014.

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