القدس: 200 ألف أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان بالمسجد الأقصى

قال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى، اليوم، إن حوالي 200 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في رحاب المسجد الاقصى المبارك.

وأضاف عزام أن جموع المصلين، من مدن الضفة والداخل الفلسطيني والقدس، توافدوا إلى الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى، مشيرا إلى أن موظفي الأوقاف الإسلامية ولجان النظام والكشافة والطواقم الطبية عملوا على خدمة المصلين الصائمين الذين توافدوا من شتى بقاع فلسطين.

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من جانبه، قال خطيب المسجد الشيخ

إسماعيل نواهضة أن هذه الأعداد في الأقصى هي رسالة لكل العالم وكل من يقول أن الأقصى ليس للمسلمين، ورسالة صادقة وصريحة إلى كل من يحاول المساس بقدسية وإسلامية مسرى الرسول الكريم، مشددا على أهمية التوافد إلى الأقصى في شهر رمضان وطوال العام.وتحدث الشيخ عن ذكرى النكبة، حيث تحتفل إسرائيل بقيامها على حساب الأراضب الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يتنازلعن أرضه مهما كانت كلفة ذلك.



في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان الفلسطينيين في معبر قلنديا الفاصل بين شمال القدس والضفة لدى محاولتهم الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة؛ بحجة عدم حصولهم على "تصاريح" دخول للمسجد.



يشار إلى أن زيارة القدس باتت حلما بعيد المنال لاكثر من 4,5 مليون فلسطيني؛ حيث يتمكن المسنون فقط (فوق 40 عاما) والنساء من الدخول للصلاة فيها خلال أيام الجمعة من شهر رمضان.

ومنذ بدأت الانتفاضة الثانية عام 2000، منعت إسرائيل الفلسطينيين من تخطي بوابات الجدران الكبيرة التي تحيط بالضفة، ولم تمنح التصاريح إلا لعدد قليل ضمن شروط معقدة.