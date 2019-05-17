بوتين: تطوير أسلحة الليزر أمر بالغ الأهمية للجيش الروسي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تنفيذ مشاريع تطوير أسلحة الليزر في روسيا أمر بالغ الأهمية، مشيرا إلى أن هذا النوع من الأسلحة سيحدد القدرات القتالية للقوات الروسية على مدى القرن الحادي والعشرين.

وقال بوتين - في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة - "أود التأكيد على أن تنفيذ هذه المشروعات في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية".



يُذكر أن روسيا صنعت في ثمانينيات القرن

الماضي سلاح ليزر ضمن مشروع سري يُعرف باسم "سوكول-أشيلون"، وهو عبارة عن طائرة من طراز "إيل-76إم دي" مزودة بجهاز ليزر. وخصص هذا الجهاز لمكافحة أقمار صناعية في الفضاء، ولكن العمل على هذا المشروع توقف في عام 1993، واستؤنف بعد ذلك عام 2009.