كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرابة ألفي لاجئ سوري يعودون إلى بلادهم خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد حركة اللاجئين عودة أكثر من 950 لاجئا عادو إلى سوريا من أراضى الدول الأجنبية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المركز فى بيان، أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية : "خلال الـ24 ساعة الماضية عاد 955 لاجئا إلى سوريا، من بينهم 398 لاجئا من لبنان (120 امرأة و203 أطفال) عن طريق معبرى جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 557 شخصا من الاردن (167 امرأة و284 طفلا) عبر معبر نصيب.

ووفقا للمركز المصالحة الروسي، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش السورى خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضى من الألغام على مساحة 2.2 هكتار بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 71 عبوة قابلة ناسفة.