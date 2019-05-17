كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: نأخذ مزاعم خرق عقوبات إيران بجدية وستتحرك إذا لزم الأمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد الانتهاكات المزعومة للعقوبات الإيرانية وستتخذ إجراء إذا لزم الأمر. جاء ذلك ردا على سؤال بشأن ناقلة تقوم بتفريغ زيت وقود إيراني في ميناء صيني.

وكانت رويترز ذكرت أمس الخميس أن ناقلة تحمل زيت وقود إيرانيا أفرغت شحنتها في صهاريج للتخزين بالقرب من مدينة تشوشان الصينية.

وقال المتحدث "نحن ملتزمون بفرض عقوباتنا خاصة تلك المرتبطة بقطاعي النفط والبتروكيماويات الإيراني" لكنه رفض التعليق على التقرير.