كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معارض قطري: الحمدين تسبب في انهيار الاقتصاد القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المعارض القطري البارز وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فهد بن عبدالله آل ثاني، اليوم، إن نظام الحمدين تسبب في انهيار حاد للاقتصاد القطري.

وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "نحن نعلم ما يقوم به تنظيم الحمدين الإرهابي خلف الكواليس.. هذا النظام تسبب في إنهيار حاد للإقتصاد في قطر".

وأضاف: "يقوم بتصفير السيولة النقدية من البنوك 0000 وعن قريب تتضح وتنكشف الأمور!".

وأوضح: "أبشرو بالعز والخير ، وفي الأيام المقبله سيعلم الجميع من الصادق فينا ومن هو الكاذب".