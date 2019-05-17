كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: تحرير كامل بلدة قعطبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات الحزام الأمني في محافظة الضالع تحرير بلدة قعطبة إلى الشمال من المحافظة الجنوبية، إثر عملية عسكرية واسعة نفذتها القوات بدعم من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن صباح الجمعة، ضمن عملية قطع النفس التي أطلقتها القوات قبل أيام قليلة.

وقال مصدر عسكري ميداني، إن "قوات الحزام الأمني مسنودة بطيران التحالف العربي نفذت فجر الجمعة عملية عسكرية واسعة من عدة محاور، انتهت بتطهير أحياء واسعة".

Advertisements

وأظهرت صور بثها المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني عشرات القتلى من ميليشيات الحوثي، فشلت الميليشيات في محاولات انتشالهم فجر اليوم".

وقال شهود عيان إن قوات الحزام الأمني أربكت الميليشيات الحوثية بمعركة خاطفة، تكبدت فيها الميليشيات خسائر بشرية كبيرة.

وأكد مصدر عسكري ميداني استعادة معسكر العللة الذي كان محتلاً من قبل الميليشيات الحوثية.