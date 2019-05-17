يلقب ب”التزنوز”..الدرك الملكي يعتقل المشتبه في قتله لدركي طنجة

تمكنت عناصر الدرك الملكي، قبل قليل، بطنجة من إيقاف المشتبه في ارتكابه لجريمة قتل الدركي “س.د”، بعد دهسه بسيارة بحاجز للمراقبة بـ “سيدي قنقوش” الثلاثاء الماضي.

وكشفت المعطيات المتوفرة، أن مصالح الدرك باشرت تحرياتها منذ مقتل الدركي، وبناء على معطيات دقيقة وفرتها الأجهزة المختصة، تم اعتقال المشتبه فيه الملقب بـ “التزتوز” بضواحي “طنجة البالية”، الذي كان في حالة فرار.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن المشتبه فيه من ذوي السوابق القضائية وسبق له أن اعتقل في قضايا تتعلق بالسرقة والاتجار في المخدرات، مرجحة أن يكون السبب الرئيسي لقتل المعني للدركي هي محاولة فراره من الحاجز.

تجدر الإشارة إلى أن عناصر الدرك، سبق لها أن أوقفت أول أمس الأربعاء، شخصا رفقة شقيقه للإشتباه في ارتكابهما لحادثة دهس الدركي، وتبين فيما بعد أنها كانا من بين الركاب ولا علاقة لهما بالحادث.