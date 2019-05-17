السيسي يعفو عن 560 محكوما بينهم سجناء سياسيون و15 فتاة وكاتب شهير

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن 560 محكوم عليهم، جزء منهم سجناء سياسيين.

ونص قرار العفو على إنهاء العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها بالنسبة لجميع المتهمين ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.

وتضمنت القائمة العفو عن عدد كبير من المتهمين على ذمة قضايا عسكرية بالمحافظات المختلفة خاصة في الصعيد، وفق ما أوردته شبكة “رصد”.

وكشفت لائحة العفو المنشورة اليوم في الجريدة الرسمية، العفو عن 15 فتاة، بينهن 8 فتيات، حكم عليهن ضمن القضية المعروفة باسم “فتيات دمياط” واللائي اعتقلن في 2015.

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وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات دمياط قد قضت في 25 سبتمبر 2018، بالسجن 10 سنوات لـ3 فتيات واتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين و3 سنوات لـ9 أخريات وسنتين لـ4 رجال في القضية التي عرفت إعلاميًا بقضية “بنات دمياط”.

إلى جانبهن، ومن أبرز الأسماء المفرج عنها الكاتب “عبدالحليم قنديل” رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة سابقا، والمحكوم عليه بالسجن 3 أعوام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”إهانة القضاء”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بحبسه، ضمن 18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، وكان أبرزهم مصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبدالحليم قنديل، ونور الدين عبدالحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوي، ووجدي غنيم، وعصام عبدالماجد، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، ومحمد مرسي وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.