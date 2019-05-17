بعد 5 مواسم مع الفريق.. يوفنتوس يعلن رسميا رحيل مدربه أليغري

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة، رسميا، رحيل مدربه ماسيميليانو أليغري، مع نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد سنوات من إشرافه على النادي، نجح معه في التتويج بالعديد من الألقاب المحلية، وعجز عن قيادته لتتويج بلقب دوري أبطال أروبا.

وأكد نادي “السيدة العجوز” على حسابه الرسمي على الأنترنيت، بأن رحلة أليغري مع الفريق قد وصلت لمحطتها الاخيرة، ولن يكون مدربا لزملاء كريتسانو رونالدو، ابتداء من الصيف المقبل.

وأوضح النادي، بأن أليغري سيعقد ندوة صحفية، بمعية رئيس النادي، أندريا أنيلي، بملعب أليانز ستاديوم، معقل الفريق الأبيض والأسود، يوم غد السبت.

وقاد أليغري، الذي تعاقد مع “اليوفي” سنة 2014 خلفا لأنطونيو كونتي، قد الفريق للتتويج بالدوري المحلي في آخر خمس مواسم متتالية، كما أنه توج أيضا بكأس إيطاليا في 4 مناسبات، غير أنه فشل في تحقيق اللقب الأروبي، بعد أن خرج من دور الربع هذا الموسم، على يد أجاكس الهولندي.