سلمى رشيد حامل – فيديو

كشفت الفنانة سلمى رشيد، أمس الخميس، أنها تنتظر مولودها الأول، بعدما ظهرت في أحد المراكز التجارية في البيضاء وهي حامل.

وأكدت رشيد الأخبار، التي راجت، أخيرا، بأنها حامل بطفلها الأول، بعد ظهورها ببطن بارزة.

وارتبطت رشيد بزوجها حسن، الذي أصبح مدير أعمالها، قبل أزيد من سنتين، من دون أن تكشف وجهه للجمهور، غير أن صوره تسربت على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن سلمى حاضرة في رمضان بأغنية “جنيريك” ستكوم “همي ولاد عمي”، الذي يعرض على القناة الأولى.