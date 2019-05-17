بإذن من الملك محمد السادس.. 20 مسجدا تفتح أبوابها أمام المصلين في رمضان

بإذن من الملك محمد السادس، ينتظر أن تفتح مساجد جديدة أمام المصلين، تزامنا مع شهر رمضان.

وفي ذات السياق، أعلن اليوم الجمعة عن إذن الملك محمد السادس، بفتح 20 مسجدا في وجه المصلين، وهي مساجد جديدة تم بناؤها أو مساجد أعيد بناؤها أو مساجد تم ترميمها.

وكان الملك محمد السادس، قد أذن بمناسبة شهر رمضان من العام الماضي، بأن يفتح 30 مسجدا تم بناؤها أو أعيد بناؤها، أو تم ترميمها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فيما يقدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوقيف أعداد المساجد التي تتوفر عليها المملكة بنحو 51 ألف مسجد، منها 70 بالمائة بالمجال القروي، فيما تشدد الوزارة على ضرورة المحافظة على ما يقارب 900 مسجد أثري، ومواجهة الطلب السنوي الناتج عن النمو الديموغرافي والذي يقدر بـ240 مسجدا جديدا.