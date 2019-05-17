قطاع التعليم: نجاح 6813 مترشحا في امتحانات الكفاءة المهنية برسم 2018

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، مساء أمس الخميس، النتائـج النهائيـة لامتحانات الكفاءة المهنية برسم عام 2018.
وحسب بلاغ صادر عن الوزارة، توصل “اليوم24” بنسخة منه، فإن نتائج هذه الامتحانات أسفرت عن نجاح ما مجموعه 6813 مترشحا ومترشحة من أصل 37472 مترشحا ومترشحة، موزعين حسب الهيآت.
وأفاد المصدر نفسه أن هيأة التدريس تمكن 6305 مترشحين من النجاح، إضافة إلى نجاح 245 مترشحا في هيأة الدعم الإداري، والتربوي، والاجتماعي، و28 مترشح في هيأة التوجيه والتخطيط التربوي.
وأفاد البلاغ نفسه أنه يمكن الاطلاع على النتائج في الأكاديميات الجهويـة للتربيـة والتكويـن، وفي المديريات الإقليمية للوزارة، أو على الموقع الإلكتروني للوزارة.
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