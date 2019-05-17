الكوكب المراكشي يرد “بقوة” على اتهامات “التلاعب” في مباراة برشيد ويجر أبرون للقضاء – بلاغ

خرج فريق الكوكب المراكشي، هو الآخر، عن صمته، بخصوص الاتهمامات التي وجهت له، والمتمثلة في “التلاعب” في مباراة يوسفية برشيد، والتي فاز بها بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وعبر عن تنديده وشجبه لهذه الاتهامات التي ” تبخس” مجهود اللاعبين والأطر التقنية.

ووجه النادي المراكشي، رسالة رسمية لرئيس الجامعة اللكية المغربية لكرة القدم، يستنكر فيها ما اعتبره استهدافا للفريق، الذي يبدل مجهودات كبير من أجل البقاء في البطولة الاحترافية، مؤكدا بأنه يدعم كل قرار ستتخده الجامعة، كما دعا هذه الأخيرة إلى ” إعادة مشاهدة المباراة من أجل الوقوف على جدارة الكوكب بالفوز بها وتسيده أطوارها خاصة الشوط الثاني”.

وأكد الكوكب، في الرسالة ذالتها، عزمه ” رفع دعوى قضائية ضد المنخرط المعني بالأمر لمساسه بالفري”، ويتعلق الأمر بأشرف أبرون، المنخرط بنادي المغرب التطواني، الذي اتهم برشيد بالتراخي، ودعا إلى عقد ندوة صحفية لتوضيح “الكثير من الأمور” على حد تعبيره.

الفريق المراكشين لم يكتفي فقط بالدفاع عن نفسه، بل عمد أيضا إلى “مهاجمة” الفريق التطواني، ودعا الجامعة أيضا إلى فتح تحقيق في عدد من المباريات التي خاضها الفريق هذا الموسم، في الدوريات 24، أمام مولودية وجدة، 25 أمام يوسفية برشيد، و26 ضد الدفاع الحسني الجديدي، 27 ضد الدفاع الحسني الجديد، ثم 28 ضد حسنية أكادير، على الرغم من أن الفريق التطواني خسر بعض منها.

كما طالب أيضا بفتح تحقيق في مباريات الفريق التطواني، الموسم الفارط، ووصف ما يقوم به النادي بـ” الحملة المغرضة الرامية إلى التقليل من مجهودات اللاعبين”.

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إليكم بلاغ النادي المراكشي: